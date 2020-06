Hermano George Floyd llama a la calma: "Cuando se calmen se van a preguntar qué hicieron"

24Horas.cl Tvn

02.06.2020

"Entiendo que estén molestos. Como se dijo antes, dudo que estén la mitad de molestos que yo estoy. Así que si yo no estoy aquí salvaje, si no estoy aquí haciendo explotar cosas, si no estoy aquí dañando a mi comunidad, ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo?".

Con esas palabras interpeló el hermano de George Floyd, Terrence, a las personas que se manifiestan de forma destructiva en Mineapolis luego de la muerte de George a manos de un policía que le trataba de detener. "Están haciendo nada, porque eso (destruir cosas) no traerá de vuelta a mi hermano en absoluto", dijo Terrence.

"Se sentirá bien por el momento, como cuando beben, pero cuando se calmen se van a preguntar qué hicieron. Mi familia es pacífica, mi familia es temerosa del Señor. Estamos molestos, pero no vamos a aceptarlo", planteó el joven, relatando cómo su hermano le contaba que le gustaba su ciudad y que era feliz en ella.

Terrence hizo un llamado a detener las protestas violentas y a votar. "Edúquense, edúquense, no esperen que alguien más les diga quién es quién, edúquense y sepan por quién están votando. Así los golpearemos porque somos muchos. Somos muchos", dijo el ciudadano a la vez que pidió a sus conciudadanos que voten no solo en las elecciones de presidente sino que también en las primarias y en todas las instancias.

Cabe recordar que en Estados Unidos se han sucedido una serie de protestas luego de la muerte de George Floyd, manifestaciones que buscan reclamar por la falta de equidad y justicia racial en dicho país.