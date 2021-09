Hombre compró un auto con miles de monedas: Los trabajadores pasaron tres horas contando el dinero

24Horas.cl Tvn

01.09.2021

Un hombre de la ciudad de Zhoukou, China se hizo viral después de haber llegado a una automotora y comprar un auto de una manera muy particular: no pagó con billetes ni tarjeta, si no que con miles de monedas. El ciudadano llevaba el dinero en un total de 17 sacos de harina.

El auto tenía un valor de 51 mil yuanes, traduciéndose a un poco más de 6 millones de pesos chilenos, según informa Mag. 20 trabajadores de la empresa tuvieron la tediosa tarea de contar las monedas una a una, acción que fue grabada y viralizada en redes sociales.

Los trabajadores estuvieron contando las monedas durante más de tres horas, dándose cuenta que el valor del vehículo se encontraba en su totalidad.

Cientos de usuarios destacaron la acción de los trabajadores y el poder de ahorrar del comprador, sin embargo, no faltaron quienes se burlaron de la situación.

A father in China was able to pay for a car for his son using only pocket change. The man entered the dealership with 17 bags of coins totaling 51,000 yuan ($7,872). It took 20 employees and 3+ hours to count all of it—but he left with the car when all was said and done. pic.twitter.com/pstGANKiqy