Gritaba insultos racistas en el metro de Londres y lo noquearon con un golpe

19.08.2020

En el metro de la capital de Inglaterra, Londres, se vivió un ataque racista a un grupo de jóvenes por el tono de su piel. Esta disputa terminó con un golpe que dejó nocaut al hombre que estaba atacando a los jóvenes.

Las imágenes que fueron publicadas por una persona que viajaba en ese vagón, y que se hicieron viral en twitter, muestran cómo el hombre le gritaba a los jóvenes de raza negra que esta era la casa de la raza blanca y no de ellos, por ende debían volver a su lugar.

El hombre también se refirió a estos jóvenes que al ser menos, eran menos que los blancos, llegando a ser mascotas, según informaron medios locales.

Mientras que este hombre atacaba verbalmente a los tres jóvenes, algunos pasajeros intentaron que este guardara silencio y que tomara consideración de lo que estaba haciendo ya que era inaceptable, pero estos no lograron que el hombre se callara.

Esto se puede ver cuando una mujer intentó explicarle que el color de una persona no es importante, que es algo irrelevante, pero el hombre le grita que se calle.

Luego de esta situación, cuando los tres jóvenes estaban próximos a bajarse del metro, uno de ellos da la vuelta y lo golpea directo en la mandíbula. Este cayó hacia atrás nocaut. El video se ha transformado en viral.

My mate sent me two videos this morning, one was four minutes of this racist guy shouting abuse all over the tube. Second was this video of him getting LAMPED. pic.twitter.com/5g8Tqme0W1