"Estás buenísimo": Filtran eróticos mensajes de WhatsApp enviados por cura argentino

30.10.2018

José "Pepe" Ortega, un conocido cura de San Juan, Argentina, renunció a su cargo clerical y debió pedir disculpas luego de que se filtraran conversaciones eróticas vía WhatsApp, en donde hubo intercambio de imágenes íntimas.

Todo quedó revelado luego de que la cuenta en Facebook Triqueta Diversx reconociera haber creado un perfil falso en la red social para hacerle una trampa al religioso y así destapar sus intenciones.

Usando el nombre ficticio de 'Lisandro' y enviando fotografías de alguien que parecía ser joven, ortega comenzó a subir rápidamente el tono de la conversación, llegando hasta pedirle un encuentro al otro involucrado.

Pese a que el sacerdote nunca ocultó su rol como religioso, no dudó en indicar en medio de la conversación que todo los textos le provocaban excitación.

"Estás buenísimo, estoy re caliente", manifestó.

Tras destaparse el escándalo, el cura debió pedir disculpas para luego anunciar su renuncia al cargo.

"Quiero comunicarles que debido a una mala conducta mía, que no corresponde a un sacerdote, he usado las redes de manera indebida, haciendo propuestas que no corresponden a mi condición de célibe y como esto ha tomado estado público y ha provocado escándalo y se ha viralizado es que he tomado la decisión de renunciar como cura párroco y también a todas las tareas y oficios que se me han encomendado dentro de la iglesia", manifestó el aludido en un video.

Finalizó diciendo que se hace cargo de toda la situación, agregando que ha "experimento con dolor mi pecado".