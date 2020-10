Incidente con un avión en evento electoral de Trump provoca intervención de un caza

Una aeronave no identificada ingresó a espacio aéreo restringido durante la celebración de un evento de la campaña electoral del actual presidente de Estados Unidos en Arizona.

Agencia EFE

29.10.2020

Una aeronave no identificada entró este miércoles en el espacio aéreo restringido durante el mitin que el presidente de EE.UU., Donald Trump, estaba dando en Bullhead City, Arizona, lo que provocó que un avión de combate se apresurara a interceptarlo, informa la CNN.



El portavoz del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés), John Conelio, dijo a la cadena norteamericana que, durante el incidente, se envió un F-16 para investigar la presencia de un pequeño avión que había entrado en el espacio aéreo sobre el mitin del presidente.



"El avión no respondió a los procedimientos iniciales de interceptación, pero estableció comunicaciones por radio después de que la aeronave NORAD desplegara bengalas como advertencia", dijo Cornelio.



"La aeronave que violó el espacio restringido fue escoltada fuera de esa área sin más incidentes", precisó el funcionario a la cadena.



Según relata la CNN, el avión, muy pequeño, no era visible para los reporteros que cubrían el mitin en tierra. Sin embargo, la intervención del caza militar si se pudo escuchar en el cielo, lo que provocó la reacción de los asistentes al acto y del propio presidente.



Trump dijo, según la CNN, que el avión estaba "tratando de lucirse" para él y que las bengalas que se estaban desplegando eran "una pequeña exhibición" para el presidente.