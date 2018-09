¡Insólito! Detienen a mujer que le quitó el celular a su hija de 15 años como castigo

24Horas.cl Tvn

Una mamá de Grandville en Nueva York, Estados Unidos, fue acusada de robo tras castigar a su hija de 15 años al dejarla sin celular.

Según consignó la cadena de televisión Fox35, Jodie May tuvo que declarar ante un juez por los hechos. "Sólo estaba siendo una madre preocupada, disciplinando a mi hija", indicó.

Tras quitarle el teléfono móvil a su hija para que no tuviera problemas en el instituto, su ex cónyuge indicó a la policía que él era el dueño del aparato y que lo realizado por May correspondía a un delito de hurto.



El hombre presentó una queja ante la Oficina del Alguacil del Condado de Ottawa, lo que llevó a su arresto en mayo, aunque fue liberada inmediatamente con una fianza de 200 dólares.

Sin embargo, May se enfrentaba a un cargo menor de robo punible con hasta 93 días de cárcel. Además, antes de que su juicio comenzara, los fiscales agregaron un segundo cargo por robo por conversión, también punible con hasta 93 días. Por esta razón, su condena se ampliaba a 186 días de prisión.

