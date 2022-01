Insólito: Mujer se saca el vestido en heladería para usarlo como mascarilla

24Horas.cl Tvn

03.01.2022

Con la llegada de un nuevo año aparecen una serie de acontecimientos que sorprenden a más de uno. En este caso, en el barrio Trapiche de Godoy Cruz, Argentina, una mujer ingresó sin mascarilla a una heladería, y ante la solicitud de ponérsela, no encontró nada mejor que sacarse el vestido, quedando en ropa interior, para utilizarla como barbijo.

Todo se remonta a la noche del 1 de enero, cuando cerca de las 22:40 horas un grupo de cerca de 11 personas ingresaron a una heladería. Sin embargo, ninguno de ellos portaba mascarilla, el cual por protocolo era solicitado al interior del recinto, según consignó Diario Mendoza.

Debido a este problema, una de las mujeres que componía el grupo, se desvistió en el exterior, ingresando en ropa interior para poder comprar helados, utilizando su vestido como mascarilla.

En medio de toda esta secuencia, una familia que se encontraba comprando helados fue testigo de todo.

Tras ello, los propios dependientes le solicitaron a la mujer que se retirara de la tienda, mientras que esta les decía "no me pedís tapabocas, me lo estoy colocando", levantando sus brazos y retirándose del local.

Según consignó el citado medio, finalmente el grupo pudo comprar 11 conos con tres sabores de helados cada uno.