Jair Bolsonaro: El "Trump brasileño" que lucha por ser el próximo presidente de su país

24Horas.cl Tvn

24.10.2018

Para nadie es un misterio que el candidato presidencial ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro, tiene las más altas posibilidades de convertirse en el próximo mandatario de su país. Este 28 de octubre, se enfrentará en segunda vuelta a su contrincante, el seguidor de Lula Da Silva y abanderado del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad.

El llamado "Trump brasileño" había sido durante casi tres décadas un diputado irrelevante dentro del país sudamericano, pero su apología de la mano dura tiene a este excapitán del Ejército al tope de las encuestas. Al parecer, su discurso misógino, homófobo y racista ha calado hondo en el electorado, que le entregó un respaldo el pasado 7 de octubre que alcanzó el 46% de las preferencias.

Mientras los nuevos sondeos lo alzan como ganador de los comicios con un 59% de apoyo, frente al 41% de su rival, te invitamos a repasar algunos pasajes de la vida de este controvertido político.

CARRERA POLÍTICA

La extensa etapa parlamentaria de Bolsonaro no fue muy fructífera. De hecho, en sus 27 años como diputado logró aprobar apenas dos proyectos.

Para Michael Mohallem, politólogo de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), Bolsonaro tiene "una trayectoria impresionante, pasó de ser un político del 'bajo clero' (diputados que no deciden cuestiones importantes) a lograr ese ascenso".

Lo cierto es que en un país saturado por los escándalos de corrupción y con altos índices de violencia y desempleo, su discurso "antisistema" encontró respaldo en las más diversas camadas sociales, y su postulación a través del minoritario Partido Social Liberal (PSL), al que se afilió este año, le ayudó a deslindar su imagen de los grandes escándalos.

Venció además las reticencias de los mercados, anunciando que en caso de victoria nombraría ministro de Hacienda al economista Paulo Guedes, un partidario de las privatizaciones y de medidas de austeridad para sanear las cuentas públicas.

Y su último golpe maestro fue conquistar a la poderosa bancada del agronegocio en el Congreso y a los líderes de las iglesias evangélicas, que lo vieron como la mejor alternativa para evitar el retorno de la izquierda.

Las "cruzadas" más importantes que encabeza son la defensa del porte de armas, la reivindicación de la dictadura militar (1964-85) y de notorios torturadores de esa época. En tanto, entre sus blancos principales figuran la corrupción, las políticas de igualdad racial y las garantías de protección de las tierras indígenas. Sus proclamas misóginas y homofóbicas también suelen crear molestia.

De hecho, una de sus principales cartas es no haber sido parte de las acusaciones de corrupción que sacudieron a los principales partidos de izquierda y de derecha.

ORÍGENES

Nacido en 1955 en Campinas, cerca de Sao Paulo, en una familia de origen italiano, este antiguo paracaidista forjó su carrera principalmente en Rio de Janeiro, donde fue elegido concejal en 1988 y obtuvo su primera banca como diputado federal dos años después.

Bolsonaro es católico, tiene cinco hijos de dos matrimonios: cuatro varones -tres de ellos dedicados a la política- y una niña, que según dijo en una ocasión significó "una debilidad" de sus capacidades.

FRASES EXPLOSIVAS

A medida que se hace más sólida la posibilidad de convertirse en el próximo presidente de Brasil, Bolsonaro trata de matizar las frases que le han valido el rechazo de mujeres, afrodescendientes y homosexuales.

En una de sus últimas intervenciones, dijo que prevé gobernar "inclusive" para los ateos y los homosexuales.

Bolsonaro tuvo que desautorizar por otra parte a su compañero de fórmula, el general retirado Hamilton Mourao, por propuestas que pretendían pasar por encima de la Constitución. Sin embargo, no ha mostrado un intento por camuflar su apoyo irrestricto a la dictadura militar y sus métodos de tortura.

Estas son algunas de las frases que le han dado fama, acompañadas en algunos casos de explicaciones con las que pretende rebajarles la carga polémica:

TORTURA Y DERECHOS HUMANOS

- "El error de la dictadura fue torturar y no matar" (entrevista con la radio Jovem Pan, junio de 2016)

- En la sesión de la Cámara de abril de 2016 que votó a favor de un juicio de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, Bolsonaro dedicó su voto al fallecido coronel en retiro Ustra, jefe del DOI-Codi (servicios de inteligencia y represión de la dictadura), acusado de por lo menos seis asesinatos bajo tormento.

"¡Por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el pavor de Rousseff (...) , mi voto es sí!", proclamó Bolsonaro.

- "Vamos a fusilar a los petistas de Acre" (en un mitin el 1 de septiembre de 2018 en Rio Branco. La asesoría del diputado dijo luego que "fue una broma, como siempre")

NEGROS

- "Fui a [una comunidad] quilombola en Eldorado Paulista. El afrodescendiente más liviano pesaba siete arrobas. ¡No hacen nada! Me parece que ya no sirven ni para procrear" - (conferencia en abril de 2017 en el Club Hebraica de Rio de Janeiro)

- El 11 de octubre, en una entrevista con la radio CBN, Bolsonaro declaró que si llega al gobierno, un hombre estará al frente del ministerio de Defensa, pero que "los demás pueden tener gays, mujeres y afrodescendientes" como ministros.

MUJERES

- "Me da pena el empresario en Brasil, porque es una desgracia ser patrón en nuestro país, con tantos derechos laborales. Entre un hombre y una mujer, ¿en qué piensa el empresario? 'Pucha, esta mujer tiene una alianza en el dedo, dentro de poco se queda embarazada, seis meses de licencia de maternidad...' (...) ¿Quién va a pagar la cuenta? El empleador. Al final, lo descuenta del seguro social, pero se rompió el ritmo de trabajo. Y cuando ella vuelva, va a tener un mes más de vacaciones. O sea, trabajó cinco meses en un año" (entrevista al diario Zero Hora, en diciembre de 2014).

- Después de decirle a la diputada de izquierda Maria do Rosario: "No te violaría, porque no lo mereces", Bolsonaro explicó en diciembre de 2014 al diario Zero Hora: "Ella no merece ser violada porque es muy fea, no es de mi tipo, nunca la violaría. No soy violador, pero si lo fuese, no la violaría porque no lo merece".

- El 25 de agosto, tuiteó: "No soy homofóbico, no pienso que nadie tenga que ser violado. No defiendo que las mujeres tengan que ganar menos. No soy racista".

HOMOSEXUALES

- "Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. No seré hipócrita: prefiero que un hijo muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo" (entrevista con la revista Playboy en junio de 2011)

- En una transmisión en vivo en Facebook el 6 de octubre, Bolsonaro declaró: "Gobernaremos para todos, independientemente de su fe religiosa, inclusive para quien es ateo. Gobernaremos para todo el mundo, para los gays inclusive, que hay gays que son padres, que son madres".

CONSTITUCIÓN

El 13 de septiembre, Hamilton Mourao propuso hacer una nueva Constitución pasando por encima del Congreso. "Hacemos un consejo de notables y después convocamos un plebiscito. Una Constitución no precisa ser hecha por los representantes electos por el pueblo".

El 8 de octubre, Bolsonaro rechazó esa propuesta: "Nunca podrá admitir una nueva constituyente, incluso por carecer de poderes para ello. Si estamos participando en una elección, es porque creemos en el voto popular y seremos esclavos de la Constitución".

MAYORÍAS, MINORÍAS, ESTADO LAICO

- "Dios encima de todos. No existe esa historita de Estado laico, no. El estado es cristiano y quien esté en contra, que se mude. Las minorías tienen que plegarse a las mayorías" (mitin en Paraíba, febrero de 2017).