Joven embarazada cuenta su drama: Perdió a su bebé y quedó en silla de ruedas tras hacerse un tatuaje

02.10.2018

Una joven colombiana vivió un verdadero drama luego de realizarse un tatuaje en condiciones precarias y el relato de su historia de hizo viral debido a la serie de hechos desafortunados que sucedieron a la frase que escribió en su cuerpo.

Luisa Fernanda Buitrago se tatuó cuando tenía 14 años, pero luego de 15 días tuvo que ser internada en el hospital, donde se detectó la presencia de una bacteria que le afectó el nervio ciático y la médula espinal.

Posteriormente constató que se infectó debido a las malas condiciones de higiene tanto del lugar como de los instrumentos que utilizó el tatuador.

"Empecé con un dolor de espalda, sentía hormigueo en los pies, se me inflamó el estómago, no sentía las partes íntimas", contó la joven al medio Prensa Libre Casanare, nota reproducida por el diario argentino Clarín.

Al poco tiempo fue perdiendo sensibilidad en las piernas y la capacidad de caminar y ponerse de pie, por lo que fue sometida a varias cirugías para drenar y lavar la columna, junto con un tratamiento con antibióticos.

No obstante, además que de quedar en silla de ruedas, los remedios ingeridos provocaron que en marzo de 2017, con 15 años, perdiera por aborto espontáneo el bebé que esperaba.

"Cuando me dice el neurocirujano: 'No vas a volver a caminar durante un tiempo', fue muy duro porque en realidad una juventud en una silla de ruedas no es buena. Ser independiente y que de la noche a la mañana dependas de alguien es bastante duro", expresó Luisa Fernanda, quien se encuentra analizando junto a su médico las opciones para volver a caminar.