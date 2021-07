Joven recibe millonaria donación para una casa nueva pero se compró auto de lujo

24Horas.cl Tvn

05.07.2021

Fue a principios de mayo cuando se conoció la historia de Malika Chalhy desde Italia, quien fue echada de su casa por su madre tras declararse lesbiana.

Según se informó en aquel entonces, la joven de 22 años intentó regresar a su vivienda en en compañía de la policía, pero fue rechazada por sus padres. Posteriormente, la madre le escribió por mensaje "das asco, lesbiana. Te deseo un tumor, eres la ruina de la familia. Sería mejor tener una hija drogadicta que lesbiana".

Si bien la joven dio a conocer su caso en redes sociales y en la televisión italiana, conmocionando a usuarios y televidentes, pidió que no insultaran a sus padres.

Polémicas tras donaciones

Tras ello, su prima decidió abrir dos recaudaciones de fondos a través de la plataforma GoFundMe con la intención de "ayudarla a reconstruir su vida". Y fueron múltiples las personas que aportaron a la causa, puesto que Malika indicó que se había quedado sin domicilio.

La primera recaudación de fondos alcanzó casi 170 mil dólares (cerca de $120 millones), y la segunda —que aún se encuentra abierta— bordea los 15 mil.

Sin embargo, la polémica llegó después, cuando la joven posteó en sus redes sociales una imagen en la que conducía un nuevo Mercedes Clase A. Primero indicó que el vehículo pertenecía a los padres de su pareja, con quien vive actualmente en Milán, pero luego admitió que "quería darme un capricho".

"Me compré un buen coche. Podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Si mentí sobre el coche es porque me encerraron, me metieron en un armario", señaló.

Además, se le acusa de haber comprado un perro bulldog francés por 3 mil dólares (poco más de $2 millones). El vendedor señaló a Tpi que "no la reconocí al principio, pero luego lo supe. Gastó 3 mil dólares. Pagó con dos transferencias bancarias: una el 15 de mayo y la otra el 21 de mayo. Se llevó el más caro".