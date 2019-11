Jóvenes de New York evaden el pago del metro en protesta contra la violencia policial

24Horas.cl Tvn

02.11.2019

El pasado 28 de octubre un joven afroamericano identificado como Adrian Napier de 19 años se encontraba viajando en el Metro de New York cuando fue arrestado por un supuesto porte de arma de fuego.

Más de una decena de oficiales se abalanzaron contra Napier, a pesar de que el se encontraba con las manos en alto y prestando colaboración, según consigna The Washington Post.

Este hecho viralizó rápidamente, causando repudio contra la policía en las redes sociales, levantando campañas a favor de Napier.

Es por esto que cientos de jóvenes se reunieron a las afueras del metro para protestar contra la violencia policia y racial, recurrente en dicho país.

Posteriormente evadieron de manera conjunta y masiva el pago del servicio, saltando los torniquetes,similar a las protestas que se registraron en nuestro país por el aumento en el precio del pasaje.

Protesters jump turnstiles and occupy Hoyt-Shermerhorn subway station in protest of #NYPD and #MTA after 19 yr old Adrian Napier was held at gun point through the subway cart windows as commuters screamed and ran for cover. by police on Franklin Ave station. #BLM pic.twitter.com/ACUc27PsW7 — @SCOOTERCASTER (@ScooterCasterNY) November 2, 2019

WATCH: Protesters jump the MTA turnstiles as they continue to protest the NYPD pulling guns on a fare-hopping teen pic.twitter.com/xXsH874MOW — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 2, 2019