Ya es oficial: julio del 2021 fue el mes más caluroso registrado en la Tierra

24Horas.cl Tvn

13.08.2021

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) entregó una dura sentencia en materia del cambio climático: julio del 2021 fue el mes más caluroso desde que se tiene registro en el planeta. desde 1872 , primer años desde que se tienen registros oficiales,

Según indicó Rick Spinrad, oceanógrafo y administrador general del NOAA, julio suele tener el mayor peak de temperaturas anualmente, pero el 2021 superó a todos los años anteriores con las extremas más altas.

Desolador estudio: la Tierra sufrirá efectos irreversibles por el cambio climático Leer más

"Este nuevo récord se suma al perturbador camino que el cambio climático ha establecido para el mundo", afirmó el experto, calificando la actual situación como "el peor lugar para estar".

Señalar que el NOAA contempla datos desde hace 142 años, sentenciando que lo vivido en el mes pasado lo transforma en el tramo más cálido del que se tenga registro.

La institución explicó que en julio de 2021 la temperaturas combinada de las superficies oceánicas y terrestres fue de 0,93° C, "estando por encima de la media registrada a la fecha".

Asimismo, hubo un rompimiento del récord que regía desde el 2016, pero que había sido igualado en 2019 y 2020.

(2 of 5) #July 2021 global surface temp was 1.67°F (0.93°C) above avg -- making it the hottest July recorded to date.https://t.co/xKGLizOml4 via @NOAANCEIclimate #StateOfClimate report #July2021 pic.twitter.com/8hHkF8ndVM