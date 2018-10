La increíble decisión de un hombre tras podar árboles que dejó boquiabierta hasta a la policía

24Horas.cl Tvn

05.10.2018

Un increíble caso se ha dado a conocer en Inglaterra en los últimos días, cuando un hombre sorprendió llamó la atención de la policía por su forma de deshacerse de la basura producida tras podar unos árboles.

El sujeto, de unos 40 años, había sido contratado para esta tarea por una pareja de ancianos y, tras cumplirla, se las rebuscó para botar las hojas y ramas sobrantes.

Sin embargo, el trayecto entre la casa donde trabajó y el lugar para botar los residuos era, a su juicio, demasiada extensa como para hacer varios viajes, por lo que no se le ocurrió una mejor idea que llenar su vehículo con la basura, con el objeto de trasladarlos todos de una vez.

Pese a su esfuerzo, su ocurrencia terminó siento totalmente disparatada, ya que el conductor no podía ni siquiera ver con normalidad e, incluso, tampoco podía pasar los cambios, a causa de lo repleto que se encontraba su auto.

Aunque lo intentó, finalmente su esfuerzo fue en vano, ya que policía de la ciudad de Stockport, según relata The Telegraph, lo detuvo y obligó a que se llevara las hojas en varios viajes, por su seguridad y la del resto de los conductores.

"No me sorprendió porque anteriormente trabajé en el tráfico, pero fue una absoluta locura", dijo el oficial que lo detuvo.

A car recently stopped in the Stockport area! The driver removed all before the vehicle could be moved and reported for a number of offences pic.twitter.com/532uxfuLbX