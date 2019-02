24Horas.cl TVN

24.02.2019

Conmoción generó en Argentina la inesperada muerte de la modelo y conductora radial, Natacha Jaitt, quien fue encontrada en la madrugada de este sábado en un local nocturno.

Jaitt había generado revuelo en el último tiempo por una serie de denuncias que comenzó a realizar desde el 2018, donde apuntaba a una red de pedofilia y corrupción ligada al fútbol y a la farándula.

Las denuncias que realizó Natacha Jaitt antes de su muerte Las denuncias que realizó Natacha Jaitt antes de su muerte Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen La mujer, que anteriormente advertía en Twitter que "no me voy a suicidar", fue hallada muerta en un local de eventos de Buenos Aires. VER MÁS VIDEOS









Además, destaca La Nación de Argentina, la modelo había realizado una denuncia el mes pasado contra dos hombres por violación. "Según fuentes judiciales, en su declaración indagatoria, anteayer, los dos imputados contradijeron su versión", detalla la publicación.

Tras la muerte de Jaitt, en redes sociales y medios trasandinos, resaltaron una publicación que realizó la modelo tiempo atrás en la que se refería a su posible fallecimiento.

"Aviso: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit", publicó.