Las impactantes imágenes captadas por un dron tras el tsunami y terremoto que azotó a Indonesia

30.09.2018

Al menos 832 personas perdieron la vida en el terremoto de magnitud 7.5 y posterior tsunami en Indonesia ocurrido el pasado viernes, según la última cifra oficial entregada por las autoridades de ese país.

Esto luego que los equipos de rescate encontraran más cuerpos desde que se iniciaron las labores de búsqueda desde el 28 de septiembre en diversas ciudades de ese país.

Un video captado por un dron muestra los estragos causados por la naturaleza y que, producto de su magnitud, mantiene los hospitales colapsados con heridos y con las autoridades y familiares de las víctimas planificando los entierros masivos.

En las imágenes se observan los escombros de los edificios derribados, un puente completamente colapsado, calles inundadas y con serios daños.

En tanto, los equipos de emergencia continúan con las labores de rescate en busca de supervivientes, mientras otros optaron por refugiarse en canchas de fútbol o refugios improvisados construidos con bambú, por temor a las réplicas.

