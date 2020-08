Líbano: Suben a 63 muertos y 3.000 heridos por la explosión en el puerto de Beirut

24Horas.cl Tvn

04.08.2020

Al menos 63 personas han muerto y unas 3.000 resultaron heridas tras una explosión de grandes proporciones que se produjo el martes en el puerto de Beirut por causas aún bajo investigación, informó a Efe una fuente del Ministerio de Salud.

Un portavoz del Ministerio de Salud que pidió el anonimato confirmó telefónicamente a Efe la cifra de muertos y de heridos, que han dejado los hospitales de la capital libanesa llenos de lesionados.

La explosión se produjo en horas de la tarde en un almacén con material explosivo tras un incendio por causas que aún se desconocen.





Testigos presenciales indicaron a Efe que hubo rotura de vidrios en viviendas a más de cinco kilómetros de la explosión y que los edificios sufrieron daños de diversa consideración en un radio de más de dos kilómetros.

Imágenes difundidas en las redes sociales mostraron el momento en que se produjo la detonación que provocó una gran nube con forma de hongo elevándose en el cielo y una fuerte onda expansiva que ha afectado a varios barrios de la ciudad y ha provocado daños materiales.



El director de la Seguridad General libanesa, Ibrahim Abbas, afirmó a los medios en una visita al puerto de Beirut que "parece que la explosión ocurrió en un almacén con material altamente explosivo confiscado desde hace años".

: Tragedia en El Líbano: Difunden posible causa de la explosión y Primer ministro promete castigar a los responsables Leer más



Las autoridades han dado orden de movilizar al Ejército, habilitar las instalaciones hospitalarias para la atención de los heridos y la provisión de refugio a todos aquellos que se han visto desplazados por la deflagración.



El Gobierno libanés declaró un día de luto nacional el miércoles por las víctimas de la explosión y ha anunciado una investigación para que los responsables respondan por lo ocurrido.

Una fuente de seguridad dijo que las víctimas estaban siendo trasladadas fuera de la ciudad porque los hospitales de Beirut estaban llenos de heridos. Las ambulancias de la Cruz Roja del resto del país fueron llamadas para movilizarse a Beirut para hacer frente al enorme número de víctimas.

La explosión ocurrió en el área portuaria de la ciudad, donde había almacenes que albergaban explosivos.

El ministro del Interior sostuvo que la información inicial indicaba que material explosivo incautado hace años y que había sido almacenado en el puerto, había explotado. Luego, el funcionario dijo a Al Jadeed TV que en el lugar había se almacenado nitrato de amonio desde 2014.

Imágenes de la explosión que compartieron residentes en las redes sociales mostraron una columna de humo saliendo del distrito portuario seguida de una enorme explosión. Los que filmaron lo que inicialmente parecía ser un gran incendio fueron arrojados hacia atrás por el impacto de la explosión.

El presidente libanés, Michel Aoun, convocó a una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Defensa del país, según la cuenta de Twitter de la presidencia.

No está claro aún qué causó el incendio o qué desencadenó la explosión.

"Vi una bola de fuego y humo sobre Beirut. La gente gritaba y corría, sangrando. Los balcones fueron arrancados de los edificios. Los cristales de los rascacielos se rompieron y cayeron a la calle", dijo un testigo de Reuters.

El gobernador de Beirut, Philip Boulos, calificó como "un desastre nacional parecido a Hiroshima" la explosión ocurrida en la zona.

La agencia estatal de noticias del Líbano NNA y dos fuentes de las fuerzas de seguridad dijeron que el estallido ocurrió en una zona portuaria que alberga almacenes con explosivos, sin revelar claridad sobre qué causó el incidente ni qué tipo de explosivos había en la zona.

Explosiones en Beirut: impresionantes videos muestran emergencia a pocos metros Leer más

Ante lo ocurrido, el gobernador habló con la prensa, afirmando entre lágrimas que "nunca en mi vida he visto un desastre tan grande, tan catastrófico. Esta es una catástrofe nacional. Este es un desastre para El Líbano. No sabemos cómo nos vamos a recuperar de esto. Tenemos que mantenernos fuertes, tenemos que ser valientes"

Beirut governor is literally crying while talking about the explosions, who likens them to Nagasaki and Hiroshima attacks pic.twitter.com/YPHqd1Sq2d