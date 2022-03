Lo dejó hospitalizado: Personal trainer sorprende a su pareja teniendo relaciones con un hombre en situación de calle

24Horas.cl Tvn

18.03.2022

Un confuso caso ocurrido en Brasil hace algunos días suma una nueva arista. La protagonista es una mujer de 33 años, Sandra Mara Fernandes, quien fue sorprendida por su marido mientras tenía relaciones sexuales al interior del vehículo de ambos con un vagabundo.

La situación ocurrió en Brasilia. El marido de la mujer, Eduardo Alves (31), reaccionó violentamente y golpeó al sujeto que estaba con su esposa de tal manera, que tuvo que ser hospitalizado.

Transcurridos algunos días del hecho, la mujer rompió el silencio y contó en un audio ante la policía que el sexo fue consentido, pero también que vio "imágenes de su esposo y Dios" en el vagabundo.

MUJER RELATÓ A LA POLICÍA QUE "SENTÍ LA NECESIDAD DE DEJARLO ENTRAR EN MI AUTO"

Según el diario Metrópoles, en una serie de audios de Whatsapp que se difunderon Sandra contó que cuando vio al indigente le dio "ganas de darle un abrazo". Incluso relató que se dieron un beso frente a su suegra, que dejó a la mujer boquiabierta.

Tras el beso, lo invitó a subirse a su auto. “Fui a buscar un lugar oscuro y vacío cerca de la estación de micros para estar juntos. Sentí la necesidad de dejarlo entrar en mi auto”. Añadió que había recibido un “mensaje de Dios” para ayudar al hombre y luego que vio “imágenes de su esposo y Dios” en el vagabundo.



Pese a la rabia inicial, el marido de la mujer, que es personal trainer, concedió una entrevista donde aseguró que su matrimonio “sigue en pie” y afirmó que su esposa estaba sufriendo un "brote psicótico". Además señaló que fue ella víctima de violencia sexual por parte del indigente.

“Por mucho que me haya convertido en el hazmerreír, conozco a la persona con la que vivo todo este tiempo. Muchas cosas de las que están hablando no encajan con la persona que es ella”, dijo en la entrevista. “No tengo nada que perdonar, fue un brote, ella no tiene conciencia, no fue premeditado”, dijo.



Asimismo, confirmó que su esposa se encuentra internada en un psiquiátrico y que "lo que me dijeron es que ella está en un brote y no puede responder por sí misma. Está en tratamiento, todavía está despierta, pero con medicamentos y no tiene sentido crítico”.

VAGABUNDO GOLPEADO: "ELLA SE ME ACERCÓ Y ME DIJO '¿JUGAMOS?'"

Por su parte, el vagabundo agredido también entregó su versión. En el testimonio que brindó en la comisaría, el indigente dijo que la mujer se le acercó y le preguntó: "¿Jugamos?".

Más tarde, se detuvo cerca de la escuela parroquial de la localidad de Planaltina. En el interior del vehículo estaba la mujer del entrenador personal, quien -según el agredido- lo llamó y le pidió que se acercara.



Pese a que el vagabundo admitió haber tenido relaciones sexuales, negó haber violado a la mujer, a quien no conocía.