Los crudos detalles del crimen de una niña de 10 años que sacude a Argentina

19.10.2018

Argentina está conmovida tras salir a la luz el macabro crimen de una pequeña de 10 años llamada Sheila Ayala, cuyo cuerpo apareció este jueves escondido entre medio de restos de basura a escasos metros de su casa en el barrio Villa Trujui, de la localidad bonaerense de San Miguel.

Tras el hallazgo, una tía de la víctima, Leonela Ayala, y su pareja Fabián González confesaron el asesinato, argumentando que estaban bajo los efectos del consumo excesivo de alcohol y drogas. Esto pese a que la mujer de 25 años se encuentra en medio de un avanzado embarazo.

De acuerdo a los escabrosos detalles que ha entregado la prensa trasandina, gracias al trabajo de los peritos policiales y a los resultados de la autopsia correspondiente se ha logrado constatar, entre otras cosas, que a la menor no le dieron de comer durante su cautiverio, que el cadáver presentaba una serie de fracturas que se habrían generado luego de que la niña murió, como consecuencia del lanzamiento del cuerpo desde una altura de seis metros hasta el lugar donde apareció.

En cuanto al deceso de Sheila, se comprobó que fue estrangulada con unas sábanas. Previamente, la niña habría intentado defenderse ya que el tío presenta rasguños y otras evidencias.

Aunque el cuerpo apareció sin ropa, los exámenes habrían concluido que la menor no fue abusada sexualmente. No obstante, es una posibilidad que aún no está completamente descartada.

TÍA Y AUTORA CONFESA ENCABEZÓ LA BÚSQUEDA

Uno de los datos que mayor impresión ha causado, es que la propia tía y autora confesa del asesinato de Sheila encabezó durante estos días la búsqueda de la menor y fue de las primeras que alertó la situación.

"No entiendo por qué ella se podría escapar, si no le faltaba nada", dijo incluso en alguna oportunidad durante una entrevista televisiva. De hecho, luego apuntó hacia la madre de la pequeña: "Nosotros creemos que hay una deuda de droga y por eso la secuestraron", aseguró.

En Facebook también llevó adelante una activa campaña para dar con el paradero de su sobrina.