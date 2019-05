"Cuídenla como yo no pude": madre deja desgarradora carta al abandonar a bebé de 3 días

24Horas.cl Tvn

23.05.2019

Una madre dejó una desgarradora carta al momento de abandonar a su bebé de solo 3 días de vida, en España, argumentando no tener las condiciones ni posibilidades para cuidarla.

De acuerdo a lo publicado por el diario El Español, el hecho ocurrió en la ciudad de Murcia, en donde una mujer halló un coche con un bebé en su interior, todo junto a una carta.

"Me ha costado mucho tomar esta decisión, pero es lo mejor para ella", sostuvo la mujer a través de la misiva, agregando que la decisión fue muy difícil.

Pidió a la persona que la encuentre tomar los resguardos que ella no está en condiciones de efectuar.

“Cuídenla, como yo no he podido hacer. Es la decisión más dura que como madre y mujer me ha costado tomar,pero quiero el mejor futuro para ella", complementó.

La guagua aún mantenía un número de serie en su cordón umbilical, con el cual se pudo identificar a la madre biológica.

Esta última fue detenida, pero dejada en libertad mientras se realiza la investigación.