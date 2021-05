Presidente colombiano ordena replantear la polémica reforma fiscal tras protestas callejeras

El Gobierno colombiano no retirará el proyecto como reclaman los manifestantes, los partidos políticos, sindicatos y los gremios de la producción, sino que se le harán cambios a partir de un consenso para luego presentar una ponencia sustitutiva que será debatida en el Congreso.

Agencia EFE

01.05.2021

El presidente colombiano, Iván Duque, ordenó este viernes al Ministerio de Hacienda construir junto con el Congreso un nuevo texto de la polémica reforma fiscal, causa de las protestas de los últimos tres días que dejan hasta el momento dos muertos y cuantiosos daños materiales.

Así lo anunció el mandatario en su programa diario de televisión en el que aseguró que dio una "instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo se construya un nuevo texto con el Congreso, que recoja el consenso y que permita nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos y las organizaciones".

Con la decisión, el Gobierno no retirará el proyecto como reclaman los manifestantes, los partidos políticos, sindicatos y los gremios de la producción, sino que se le harán cambios a partir de un consenso para luego presentar una ponencia sustitutiva que será debatida en el Congreso.

El Gobierno alega que necesita cerrar el hueco creado por la pandemia del coronavirus en las finanzas del Estado, y con la reforma tributaria espera recaudar 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares).

En los tres días de protestas decenas de miles de personas han expresado su rechazo a la iniciativa del Gobierno porque consideran que afectará con más y mayores impuestos a los pobres, especialmente afectados por la pandemia del coronavirus, así como a la clase media.

El proyecto tampoco encontró apoyo en los partidos políticos y hasta el uribista Centro Democrático, al que pertenece Duque, ha hecho objeciones a la iniciativa.

El IVA no va:

Uno de los puntos que más ha recibido rechazo es el que contemplaba el cobro del IVA, que es del 19 %, a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas domiciliario para los más pudientes.

En ese sentido, Duque aseguró este viernes que en el nuevo proyecto "no va a haber aumentos en el IVA en bienes y servicios, ni tampoco cambiar las reglas de juego en el país, eso quiere decir que en materia de IVA no va haber aumento del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar".

Al referirse al plan de incrementar los impuestos mediante la ampliación de la base tributaria, el presidente dijo: "las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo. Es decir, no se va ampliar la base del impuesto de renta".

El gobernante explicó que en el trabajo que haga el Ministerio de Hacienda y el Congreso también debe buscar mantener programas sociales como Ingreso Solidario y la devolución del IVA a los más vulnerables.

Igualmente espera prolongar el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y la educación universitaria gratuita para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3.

La semana pasada, en una entrevista con Efe, Duque dijo que esperaba una "discusión constructiva" en el Congreso del polémico proyecto de reforma fiscal para no dejar a su sucesor una "bomba de tiempo" en las finanzas públicas.