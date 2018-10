Marina difunde imágenes del rescate de pasajeros del avión Boeing 737 que cayó en isla de Micronesia

24Horas.cl Tvn

01.10.2018

La Marina de Estados Unidos dio a conocer imágenes de los instantes en que uno de sus equipos de rescate se introdujo en el avión Boeing 737 que cayó en una laguna de una isla de Micronesia para rescatar a los sobrevivientes.

El video muestra al equipo cuando llega en un bote de rescate inflable al lugar del suceso para rescatar a las víctimas, quienes salieron vestidos con chalecos salvavidas desde la cabina.

El Boeing 737 de Air Niugini se estrelló en la laguna a unos 160 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Chuuk, el pasado 28 de septiembre.

Tras el impacto, siete personas fueron derivadas hasta el hospital y se anunció que se habían contabilizado a los 36 pasajeros y 11 tripulantes.

TO THE RESCUE: A team of U.S. Navy sailors respond to the scene of an Air Niugini aircraft that landed short of the runway and into a lagoon, helping passengers and crew out from the plane. https://t.co/tw9kUany6w pic.twitter.com/9KO4AwHTgb