Mila Kunis y Ashton Kutcher recaudan más de 6,8 millones de dólares para refugiados en Ucrania

Agencia Reuters

04.03.2022

La pareja de Hollywood Ashton Kutcher y Mila Kunis recaudaron más de 6,8 millones de dólares hasta el viernes, un día después de crear una página de GoFundMe en busca de ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos.

Ashton Kutcher y Milla Kunis comprometen ayudar a refugiados ucranianos con US$3 millones en donaciones Leer más

Kunis, quien nació en la localidad ucraniana de Chernivtsi, en 1983, se mudó a Estados Unidos en 1991.

"Siempre me he considerado una estadounidense, una estadounidense orgullosa. Pero hoy, nunca me he sentido más orgullosa de ser ucraniana", dijo Kunis a través de un video.

La actriz agregó que, "los acontecimientos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataque injusto contra la humanidad".

Kutcher, sentado al lado de Kunis en el video, afirmó que los fondos se usarían para brindar ayuda humanitaria y de refugiados a los ucranianos afectados por la invasión de Rusia a su país vecino.

: Reportan que presidente ucraniano sobrevivió tres intentos de asesinato la semana pasada Leer más

"El desafío principal en este momento es la logística. Necesitamos conseguir vivienda y llevar suministros y recursos al área", mencionó Kutcher. "Y nunca he estado más orgulloso de estar casado con una ucraniana".

Los dos actores, que se casaron en 2015, acordaron donar hasta 3 millones de dólares, con el objetivo final de recaudar 30 millones de dólares. Se están asociando con el sitio web de alojamiento a corto plazo Airbnb.org y Flexport.org, que organiza envíos de ayuda humanitaria a los refugiados.