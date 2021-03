Histórico: Por primera vez ministra británica toma pre y postnatal sin tener que renunciar

Deutsche Welle

02.03.2021

Tras un cambio en una legislación que había quedado obsoleta y era "inaceptable para los tiempos actuales”, como el mismo gobierno de Reino Unido reconoció en un comunicado, este martes 2 de marzo la ministra Suella Braverman se convirtió en la primera funcionaria del Ejecutivo británico en tomarse su permiso de maternidad sin necesidad de tener que renunciar a su puesto.

Braverman, de 40 años, marca así un hito histórico y ella misma, a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter, recalcó este avance, señalando que se trata de un "momento decisivo” para el país y que estaba muy entusiasmada por "formar parte de la historia”.

Grateful to Members of both @HouseofCommons and @UKHouseofLords for the cross-party support for this historic legislation. More to do but only possible thanks to @BorisJohnson and @Conservatives support for women in the workplace. I may be the first but I won’t be the last. https://t.co/xsKD899Cn3