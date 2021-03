Monja se arrodilla frente a militares para evitar que dispararan a manifestantes

La situación quedó registrada en un video, donde se puede ver a la religiosa vestida con un hábito blanco, mientras extiende sus brazos frente a los uniformados para que no ataquen a personas que rechazan el golpe de Estado en Myanmar.

10.03.2021

El video de una monja arrodillada frente a la militares de Myanmar ha dado la vuelta al mundo, luego que la religiosa suplicara a los uniformados no disparar a un grupo de manifestantes, quienes protestaban por estar en contra del golpe de Estado del pasado 1 de febrero.

Se trata de la monja católica Ann Rose Nu Tawng, quien al ver la incesante ola de violencia, suplicó a las fuerzas policiales no utilizar sus armas de fuego.

"No hay nadie que proteja a la gente de Myanmar. La gente tiene que protegerse y ayudarse unos con otros porque no podemos confiar en nadie, no es seguro", declaró la monja.

Asimismo, agregó que "las fuerzas de seguridad arrestan y golpean a los que no les agradan, los matan".

La situación quedó registrada en un video, donde se puede ver a la religiosa vestida con un hábito blanco, mientras extiende sus brazos frente a los uniformados.

Cabe señalar que las protestas en Myanmar contra el golpe de Estado, ya dejan una cifra que supera las 60 personas fallecidas.

Además, se estima que más de 1.900 han sido detenidas, entre ellas personas representantes del partido de la líder elegida democráticamente, Aung San Suu Kyi, quien también fue detenida al comienzo del golpe de Estado.

Según han informado los medios locales, desde su detención no se ha sabido nada acerca de su paradero o de su actual estado de salud, lo que mantiene preocupados a los habitantes de Birmania.