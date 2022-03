Mujer amenazó a su mejor amiga con revelar supuesta infidelidad y violar a sus hijas

24Horas.cl Tvn

07.03.2022

La policía argentina detuvo en una estación de servicio ubicada en la zona de Quilmes, en Buenos Aires, a una mujer acusada de extorsionar a su mejor amiga de forma anónima durante siete meses y de realizar amenazas contra su familia.

Según Todo Noticias , la detenida, identificada como Andrea Noemí Fernández, comenzó su macabro plan en agosto del 2021, con un mensaje de WhatsApp pidiendo dinero a cambio de no revelar una supuesta infidelidad.

“Con el tiempo el tono de cada mensaje fue incrementándose. Llegaron a amenazarla con que junte más dinero o iban a violar a sus hijas. Allí le cuenta a su madre, que sacó un crédito por 80 mil pesos argentinos (casi $600 mil chilenos) para pagar la nueva extorsión”, detalló uno de los investigadores del caso.

Algunos de los mensajes decían: “Dale ‘Millo’, pon la plata, sabemos que la tenés. No te hagas la pilla” y “si no quieres que reventemos la casa de tu vieja o te violemos a una nena, entrega la plata”. Además, también envió mensajes a una de las hijas de la mujer, donde escribió: “Tu mamá no quiere pagar, entonces te tengo que contar que tiene un novio, que engañó a tu papá. Te vamos a mandar un video para que lo conozcas”.

En total, entre agosto del 2021 y febrero de 2022, la mujer realizó cuatro pagos de casi 200 mil pesos ($1 millón y medio chilenos), que fueron dejados en estaciones de servicio de las localidades de Berazategui y Quilmes.

Finalmente, la situación se hizo insostenible para la víctima y decidió realizar la denuncia el pasado 28 de febrero en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes, lo que culminó con la detención y allanamiento de la casa de Fernández, quien arriesga una pena de entre 5 y 10 años de prisión.