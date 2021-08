Nahir Galarza: Preparan serie de un caso que conmocionó a Argentina

24Horas.cl Tvn

15.08.2021

El 30 de diciembre del año 2017 se dio a conocer el caso de una joven de 19 años que mató a su novio con un arma reglamentaria de su padre policía. Así se hizo público el nombre de Nahir Galarza, quien asesinó a su pareja Fernando Pastorizzo, de acuerdo a lo fallado por la justicia de Argentina.

Este caso, que se convirtió en uno de los más bullados en el país trasandino, con un completo seguimiento de los detalles y de los protagonistas por parte de los medios argentinos, los cuales informaron que Galarza mantenía una relación tóxica con Pastorizzo, mientras la propia acusada reiteraba que todo fue un accidente, reiterando que la víctima no era su pareja.

Con todos estos antecedentes, la justicia sentenció a la joven a cadena perpetua, siendo la mujer más joven del país vecino en recibir esta pena.

No obstante a ello, la ex reina de belleza siguió dando que hablar tras las rejas. En los tres años que lleva presa, usó sus redes sociales, fue acusada de planear una fuga y hasta dijo que había quedado embarazada, lo que resultó no ser cierto.

Ha sido tanto el interés del caso, dentro y fuera de Argentina, que HBO Max comenzó las grabaciones de una serie de ficción basada en este caso, la cual está producida por Zeppelin Studio, la cual espera ver la luz en el año 2022 y que contará con los detalles de un crimen que todavía es tema en el país trasandino.

Actualmente, la homicida de 22 años permanece detenida en la Unidad Penal de Mujeres N° 6 de Paraná, y se encuentra a la espera de que la Corte Suprema revise su caso y se le permita la realización de otro juicio con "perspectiva de género".