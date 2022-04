Nicolás Zepeda apela a condena en su contra y habrá nuevo juicio en Francia

24Horas.cl Tvn

Tras ser condenado en Francia a 28 años de cárcel por el crimen de su ex pareja, la joven japonesa Narumi Kurosaki , el chileno Nicolás Zepeda apelará a la resolución, por lo que habrá un nuevo juicio por el caso.

De acuerdo a lo señalado por L'Est Republican , el condenado apeló este 13 de abril a la decisión del Tribunal de Doubs, quedando aún en suspenso el desarrollo de su caso.

El citado medio aseveró que el nuevo juicio se desarrollará "en 2023 o 2024 a más tardar, en una fecha y lugar que quedan por especificar".

Asimismo, durante la nueva instancia podría suceder que el chileno reciba una condena aún mayor.

Cabe recordar que luego de un complejo y mediático juicio , el jurado compuesto por nueve integrantes emitió sus conclusiones desde el Palacio de Justicia de Besanzón, informando que el chileno deberá estar 28 años con cárcel efectiva.

Zepeda podría cumplir la pena en Chile siempre que sus padres lo soliciten formalmente a la justicia francesa.

Asimismo, dicho escenario se podría concretar siempre y cuando la justicia nacional no le otorgue beneficios carcelarios.

La legislación gala también informó que la sentencia podría hacerse efectiva en ambos países, siendo 15 años en Francia y luego pedir la extradición para estar 13 años en Chil.

Para la familia de Narumi, por su parte, se deberá transferir una indemnización equivalente a $253 millones.

LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE ZEPEDA

Previo a que recibiera el dictamen, y a diferencia de las otras oportunidades, el chileno tomó la palabra en francés, reiterando que él no es un asesino.

Sin embargo, el relato del aludido también incluyó frases relacionados a su forma de ser.

"Les voy a hablar en francés. Nunca quise estar en medio del dolor familiar de Narumi. Nunca quise estar en medio del dolor de mi familia. Nunca quise estar en medio de mi propio dolor", aseveró.

Asimismo, retomó su relato subrayando que "yo no soy un asesino. Yo no soy el asesino de Narumi".

EL DESARROLLO DEL JUICIO

Narumi Kurosaki se encontraba efectuando un intercambio universitario en Besanzón, Francia, en el momento de su desaparición, el 4 de diciembre de 2016. Según la acusación, Zepeda viajó a aquel país para verla, motivado por "celos", y luego le quitó la vida. El juicio comenzó el pasado 29 de marzo, y en este ha prestado declaración el imputado, la defensa de la familia, la policía, Fiscalía, entre otros.

Por su parte, Zepeda negó fehacientemente haber asesinado a la japonesa, señalando que "quiero claramente decir que yo no maté a Narumi. Niego con toda mi fuerza los cargos que se me reprochan". Además, agradeció "la oportunidad de responder a una acusación monstruosa".

"¡Yo no maté a Narumi! ¡Yo también quiero saber!", gritó llorando, y manteniendo su versión.

La abogada del imputado, Jacqueline Laffont, dijo en el juicio que "para defenderte, me parece absolutamente necesario hacerte esta pregunta yo misma. La de saber si eres capaz de responder a la esperanza, a la esperanza de la madre y la hermana de Narumi Kurosaki. "¿Dónde está el cuerpo?", preguntó.

A esto, el chileno respondió "no lo sé", por lo que la abogada preguntó: "¿Podemos imaginar que una discusión hubiera resultado mal?". Él respondió: "Nos conocemos lo suficientemente bien con Narumi para que las cosas no terminen como a lo que se refiere".

La abogada de la familia de Narumi, Sylvie Galley, sostuvo que "las lágrimas comedidas de la parte civil es lo que debe primar a la hora de condenar a quien está en el banquillo (de los acusados), Nicolás Zepeda (...) Narumi escribía el 17 de julio de 2016 'Nicolás, estoy tan orgullosa. Eres a buen seguro el mejor chico de mi vida'. Cinco meses después, el mejor chico le arrebataba la vida".

Taeko Kurosaki, madre de Narumi, señaló a través de la indagatoria que "durante más de cinco años he sido destruida. Tengo una gran desconfianza hacia los humanos. Dejé mi trabajo, me aislo sin ver a nadie todos los días. Por eso me cuesta hablar".

La mujer aseveró que su hija "era tan adorable, la amaba tanto. No podía separarme de ella, la crié con todo mi amor".

En cuanto a la relación con Zepeda, la aludida retrató mediante un recuerdo: en Japón, Nicolás se sintió excluido en una comida y reaccionó con "mal humor". Se vengó tomando la bicicleta de Narumi para irse de la casa y dejó la de él con una rueda pinchada".

El policía que lideró la indagatoria del presunto homicidio, David Borne, presentó como pruebas una carta y mensajes entre el acusado y Narumi, respecto a un supuesto embarazo y aborto de la víctima. En ella, Zepeda le decía: “Tomaste mi confianza y la destruiste. Esta es la quinta vez que me pides disculpas esta semana. Cuando decidiste ir a Francia me dijiste que podía confiar en ti”.

Además de ponerle condiciones por su actuar, “el costo para ti es que te conviertas en la mejor chica a partir de hoy, nunca te enojarás, nunca pedirás nada, ya nada discutirás”. Respecto del supuesto embarazo, Borne dijo que presumen que la joven lo estaba cuando se fue a vivir a Francia.

Por su parte, el fiscal que lleva el caso, Etienne Manteaux, destacó que Zepeda mintió en sus declaraciones. En la instancia, subrayó que la madre de Narumi dijo que le había escrito al chileno para conocer el paradero de su hija, pero que éste nunca le había contestado.

También expresó que la madre de la joven fue hasta Chile y vio a Zepeda, pero el sujeto se dio a la fuga. Ante esto, el fiscal afirmó: "Señor Zepeda, usted es un mentiroso", debido a que la prensa japonesa habló de la llegada de la madre a Chile.