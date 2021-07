Oso ataca a entrenadora en medio de show en circo de Rusia

24Horas.cl Tvn

20.07.2021

El pasado sábado, pánico se vivió en un circo de Rusia, luego de que un oso pardo atacara a su entrenadora en pleno desarrollo de su espectáculo.

Según reportó New York Post, el animal —que había sido disfrazado con una bufanda roja y un sombrero— se aferró al pie de la mujer y la derribó. Luego, intentó volver a abordarla, pero fue controlado por compañeros de la entrenadora.

Ello provocó el temor de los espectadores del espectáculo, quienes presenciaron el angustiante momento. No se registraron heridos tras el incidente en el circo.

Antes del show, el Harlequin Travelling Circus había prometido "una actuación inolvidable a gran escala con una amplia variedad de animales".

Luego del ataque, un vocero del evento indicó al medio Mash Siberia que "los osos están ahora en temporada de apareamiento (...) No hubo incidente alguno".

The Siberian Times indicó que "todos los meses, los medios rusos informan de al menos un ataque de artistas' de animales de circo ambulantes contra entrenadores. El último fue en Berezovsky, región de Kemerovo, cuando un oso pardo atacó dos veces a una entrenadora".

El espectáculo no se detuvo. Los circos ambulantes todavía están permitidos en Rusia", cerró la publicación junto al registro del suceso.

Every month Russian media report at least one attack of travelling circus animal ‘artists’ on trainers. The latest was y'day in Berezovsky, Kemerovo region, when a brown bear twice attacked a female trainer; the show didn't stop. Travelling circuses are still allowed in Russia pic.twitter.com/oW8lEw4dIk