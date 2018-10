"Pensé que era un perro": El increíble relato del rescate de un poni atrapado en una alcantarilla

24Horas.cl Tvn

21.10.2018

El policía Ronald Prince estaba inspeccionando un vehículo aparentemente abandonado cuando escuchó un carraspeo a sus espaldas.

Caminaba alrededor del auto en Houston, Estados Unidos, buscando información respecto al vehículo cuando escuchó los ruidos, que se repitieron, y buscando su origen encontró nada menos que un poni atrapado en una alcantarilla.

"Sonaba como si alguien estuviese aclarando su garganta", contó a AbcNews el uniformado.

"Pensé que era un perro y me incliné hacia atrás porque no sabía si sería un perro agresivo o no", declaró Prince, añadiendo que luego notó que era un caballo miniatura y decidió pedir la ayuda de los bomberos de Houston para liberarlo.

El poni parecía haber estado varios días en la estructura de la alcantarilla, la que los bomberos rompieron con sierras especiales para concreto. Afortunadamente, la revisión de un veterinario confirmó que estaba en buen estado de salud.

Luego de su increíble rescate, el animal está temporalmente al cuidado de las autoridades.

Fotos: Houston Fire Dept.