Periodista japonés liberado en Siria llega a su país: "Viví un infierno"

Jumpei Yasuda fue capturado por un grupo conocido como Frente Al Nosra, de la ex rama de Al Qaida en Siria, donde estuvo más de tres años cautivo.

Agencia AFP

25.10.2018

Un periodista japonés detenido durante más de tres años en Siria llegó el jueves a su país, después de ser liberado, y describió su experiencia como un "infierno".

Jumpei Yasuda, fue liberado esta semana en Turquía, y llegó al aeropuerto de Narita, cerca de Tokio, donde lo esperaban su esposa y padres.

"Quiero disculparme por ser la fuente de tanta preocupación, pero gracias a todos ustedes, hoy puedo volver sano y salvo" explicó el periodista en una breve declaración leída por su esposa Myu, que se inclinó profundamente ante las cámaras y los micrófonos.

Yasuda declinó comparecer ante la prensa pero prometió que dará una rueda de prensa posteriormente.

En el avión que lo transportó desde Turquía, explicó sin embargo a la emisora televisiva pública NHK que vivió "un infierno".

"No solamente físicamente, sino también mentalmente. Cada día me decía 'hoy tampoco me liberarán' y perdía el control de mi mismo, poco a poco".

El periodista independiente, de 44 años, apareció ante las cámaras cansado, tenso y aliviado al mismo tiempo.

"Hace 40 meses que no hablo japonés, las palabras no me vienen fácilmente", explicó.

"Estoy feliz de volver al Japón pero al mismo tiempo no sé lo que va a pasar ahora, la manera cómo voy a tener que comportarme", dijo Yasuda a la emisora, ante la que presentó sus disculpas "por los problemas causados".

En Japón se han producido en el pasado episodios de insultos contra exrehenes, a los que ciertos compatriotas consideran unos imprudentes.

Su esposa dijo ante la prensa que le entregó un plato tradicional nipón a su llegada, hecho por su madre.

"Sentí una felicidad intensa, el sentimiento de que volvía la vida cotidiana", explicó.

El rehén cree que estuvo retenido en la provincia de Idlib, en el norte de Siria. Yasuda fue capturado por el grupo conocido como Frente Al Nosra, la ex rama de Al Qaida en Siria.

A continuación el video deliberación del periodista: