Población de pingüinos y cormoranes alcanza cifra récord en Islas Galápagos

Agencia EFE

24.10.2020

Quito, 23 oct (EFE).- Las poblaciones de pingüinos y cormoranes no voladores de las Islas Galápagos alcanzaron una cifra récord, según un último censo difundido este viernes por las autoridades de este archipiélago ecuatoriano catalogado como Patrimonio de la Humanidad.



El anuncio lo hizo el Parque Nacional Galápagos (PNG), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente de Ecuador y encargado de proteger la rica biodiversidad de esta región insular del Pacífico sureste.



El censo, realizado por el PNG y la Fundación científica "Charles Darwin", con sede en Galápagos, registró un notable aumento poblacional de ambas especies.



"Existen 2.290 cormoranes no voladores y 1.940 pingüinos en las principales colonias ubicadas en las islas Isabela y Fernandina e islotes Marielas, en el oeste del archipiélago de Galápagos", informó en un comunicado el PNG.



Precisó que el pingüino de Galápagos es la única variedad que habita y anida sobre la línea ecuatorial y "es una de las especies más pequeñas de pingüino a nivel mundial, llegando a medir hasta 35 centímetros de altura".



Añadió que el cormorán de Galápagos (Phalacrocorax harrisi) "habita en un área muy restringida y es el único en el mundo que perdió su capacidad de volar y desarrolló habilidades para bucear".



Ambas están consideradas como "amenazadas" y se incluyen "dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN)", agregó la fuente.



El ministro de Ambiente, Paulo Proaño, expresó en declaraciones reproducidas por su despacho que el aumento en los datos de este último censo evidencia "el buen estado de salud de la población" protegida del archipiélago.



Proaño celebró además las acciones de manejo en favor del ambiente que realizan los guardias del PNG y los científicos en las islas, pues aseguró que estas "dan resultados positivos".



Por su parte, el director del Parque Nacional Galápagos, Danny Rueda, expuso lo positivo de estas cifras para la institución.



"Las acciones de manejo ejecutadas por los guardaparques, técnicos y científicos, como control de especies introducidas y monitoreos, han permitido mantener a los pingüinos y cormoranes en poblaciones saludables", agregó.



En cuanto a las especies que se tomaron en cuenta para la valoración del censo, "el 86 por ciento de los individuos censados fueron adultos, tanto del cormorán no volador como del pingüino de Galápagos, siendo este valor positivo, porque significa que existe una población adulta reproductiva", mencionó el investigador de aves marinas de la Fundación "Charles Darwin", Gustavo Jiménez.



Según los técnicos de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, la presencia del evento natural de La Niña, característico por enfriar las aguas del Pacífico tropical, "produce mayor afloramiento de alimento".



Si se suma ese factor a la "ausencia de perturbaciones en las zonas de anidación de estas especies por la paralización de actividades turísticas durante la emergencia" por la pandemia del coronavirus, el número poblacional de las especies aumenta, añadió el investigador.



Este archipiélago ecuatoriano está formado por 13 islas grandes, 6 menores y 42 islotes, y por su rica biodiversidad es considerado un laboratorio natural que permitió al científico inglés Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies.



Las Islas Galápagos, que fueron declaradas en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad y deben su nombre a las grandes tortugas que las habitan, abarcan una reserva terrestre y marina de unos 138.000 kilómetros cuadrados. EFE