Polémico video: Policía es captado fotografiando el trasero de una mujer en concierto

04.10.2018

Un polémico video se hizo viral en las últimas jornadas en Estados Unidos luego de que un policía de Houston fuese sorprendido fotografiando el trasero de una mujer durante un concierto.

La encargada de grabar el registro fue la usuaria de Twitter @HeyChalice, quien vio todo el proceso en que el uniformado toma su celular y saca una foto de una mujer que viste de blanco.

THIS COP JUST TOOK A PICTURE OF SOME ASS AT THE DRAKE CONCERT AND IM CRYING pic.twitter.com/D6IIyZt8F3

El hecho ocurrió en medio de un recital del conocido rapero canadiense Drake en Houston, en donde el cuestionado policía estaba encargado de la seguridad.

La publicación generó miles de comentarios y rápidamente se viralizó por la red social.

Por ello es que el Departamento de Policía de la ciudad dijo que se están realizando investigaciones para determinar los pasos a seguir en el caso, a pesar de no haber recibido una denuncia formal.

We are aware of a video that shows actions of one of our officers at a concert last evening. Although HPD has not received a formal complaint, we have launched an internal investigation.