Presidente de Ucrania denuncia destrucción total de aeropuerto tras ataque ruso

24Horas.cl Tvn

06.03.2022

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo la destrucción total del aeropuerto en Vinnytsia, ciudad ubicada en el centro del país, y a poco más de 200 kilómetros de Kiev.

De acuerdo a lo señalado por el mandatario, al menos ocho cohetes impactaron en contra del terminal aéreo, generando las graves consecuencias para las comunicaciones de la zona.

: FMI avisa que guerra en Ucrania tendrá "un grave impacto" en la economía mundial Leer más

Mediante un video viralizado por redes sociales, el jefe de Estado ucraniano pidió a los aliados occidentales una zona de exclusión aérea, haciéndoles un llamado "porque es vuestro deber proteger a nuestra gente".

Paralelamente, Zelenski advirtió que Moscú pretende atacar próximamente la ciudad portuaria de Odesa, ante la relevancia de esta por su cercanía con el mar Negro.

The video shows the sight of the airport in Vinnytsia that got hit by 8 rockets during a Russian airstrike on March 6, according to President Volodymyr Zelensky.



Video: Verkhovna Rada of Ukraine/Telegram pic.twitter.com/mesfSwboxu