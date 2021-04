Prueba PCR confirma positivo de covid-19 de Alberto Fernández

Agencia EFE

03.04.2021

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, que cumplió ayer 62 años y ya había sido vacunado contra la covid-19, recibió este sábado la confirmación de haber contraído covid-19 tras haber dado positivo en una prueba de PCR, según un comunicado de la unidad médica presidencial.



"Se confirma el diagnóstico de infección por COVID-19 al recibir el de PCR positivo, dejando en claro que el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida", dice el comunicado oficial que firma el médico Federico Saavedra.



"Quiero transmitir que en el día de la fecha, he evaluado al primer mandatario quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad", agrega.



Fernández había confirmado previamente que dio positivo en un test de antígenos, a la espera de recibir el resultado de la prueba del PCR.



"Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter en la madrugada de este sábado.



"Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal", remarcó Fernández, quien el 21 de enero pasado recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik-V y el 11 de febrero fue inoculado con la segunda, según informaron a Efe desde la Presidencia.



Fernández, dijo este sábado que se siente bien y que se encuentra a la espera del resultado del test PCR par confirmar si ha contraído covid-19 después de dar positivo en un test de antígenos.



“Me siento bien”, dijo Fernández a la radio AM 750, donde explicó que el médico lo revisó íntegramente. “No tengo ningún síntoma preocupante”, agregó.