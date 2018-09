Regulador de la Bolsa de EEUU acusa al CEO de Tesla, Elon Musk, de fraude

Agencia AFP

27.09.2018

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, demandó ante la justicia al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, acusándole de haber confundido a los inversores con una serie de tuits en los que afirmó que pensaba retirar a la compañía de la Bolsa.

Musk tuiteó el 7 de agosto que había "asegurado" fondos para poder realizar esa operación, lo que "creó una confusión importante y una perturbación en el mercado", según el texto de la demanda de la SEC. Los señalamientos de Musk fueron "falsos y confusos", añade el texto revisado por la AFP.

Musk: Acusación es "injustificada"

El jefe de Tesla, Elon Musk, rechazó la demanda por fraude que hizo este jueves en su contra la comisión que regula la Bolsa en Estados Unidos acusándole de haber confundido a los inversores con una serie de tuits en los que afirmó que pensaba retirar a la compañía de la Bolsa.

"Esta acción injustificada de la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) me deja profundamente triste y decepcionado", dijo Musk en un comunicado. "Siempre he actuado en el interés de la verdad, la transparencia, los inversores... y los hechos mostrarán que no comprometí estos (principios) de ninguna manera", añadió.