Reportan que presidente ucraniano sobrevivió tres intentos de asesinato la semana pasada

Agencia EFE

04.03.2022

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobrevivió supuestamente a tres intentos de asesinato la pasada semana por parte de dos grupos diferentes, mercenarios del Kremlin y fuerzas especiales chechenas, según informa este viernes el diario británico The Times.



Dos grupos diferentes han intentado asesinar al líder ucraniano, el llamado grupo Wagner, mercenarios respaldados por el Kremlin y fuerzas paramilitares especiales chechenas, si bien los intentos de ambos han sido abortados por elementos contrarios a la guerra dentro del propio servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB).



El citado periódico señala que los mercenarios del llamado grupo Wagner en Kiev han sufrido pérdidas durante sus amagos (de asesinato) y se han alarmado por cómo los ucranianos han sabido anticipar sus movimientos.

Rusia bloquea el acceso a Facebook en el país Leer más

The Times cita una fuente cercana a ese grupo que admite que fue "intrigante" lo bien informado que parece estar el equipo de seguridad que protege a Zelenski.



Al parecer, el pasado sábado un intento para terminar con la vida de Zelenski fue desbaratado a las afueras de Kiev, y según señalaron funcionarios de seguridad ucranianos, un equipo de asesinos chechenos había sido "eliminado" antes de que este pudiera llegar hasta el presidente ucraniano.



Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional Ucraniano, reveló a canales de televisión de Ucrania que espías rusos les habían alertado de los planes de asesinato.



Según funcionarios ucranianos, la información que llevó a las muertes de los chechenos partió de agentes del FSB que se oponen a la invasión rusa.

Rusia asegura en la ONU que no atacó planta nuclear y culpa a ucranianos Leer más

"Puedo decir que hemos recibido información del FSB, que no quieren participar en esta guerra sangrienta", dijo Danilov, que agregó que "gracias a esto, el grupo de elite Kadyrov fue destruido, tras haber venido a eliminar a nuestro presidente".



Los mercenarios del grupo Wagner no tenían constancia de los intentos llevados a cabo por asesinos chechenos, pero ese grupo lleva más de seis semanas en Kiev, vigilando las actividades de 24 objetivos ucranianos de alto perfil.



Según The Times, a ese grupo se le instruyó para que aguardara la llegada de las fuerzas especiales rusas Spetsnaz, para que les proporcionara un corredor seguro para salir de Kiev una vez se completara el asesinato.



Una fuente cercana a los mercenarios en Kiev indicó que se cree que estos habían elaborado planes para efectuar otro intento de asesinato antes del fin de semana.