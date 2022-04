"Rescate de la dignidad": Chavistas marchan para recordar la vuelta de Hugo Chávez tras golpe de Estado

Agencia EFE

13.04.2022

Miles de chavistas marcharon este miércoles en la capital de Venezuela para conmemorar los 20 años del regreso al poder del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), tras el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que lo mantuvo dos días fuera del poder, en una jornada que el oficialismo denominó como "rescate de la dignidad nacional".

Ataviados con camisas rojas y uniformes de milicianos, como se conoce a los integrantes del "componente especial" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) encargados de la preservación del chavismo, los seguidores del oficialismo caminaron desde las plazas del centro de Caracas, hasta el palacio presidencial de Miraflores.

Allí fueron recibidos por el mandatario Nicolás Maduro y los principales dirigentes del Partidos Socialista de Venezuela (PSUV), entre ellos el primer vicepresidente de la formación política, Diosdado Cabello.

"Atrás quedaron las traiciones, atrás quedaron aquellos que se volteaban al chavismo", dijo Cabello, antes de dar la palabra al mandatario nacional en la tarima desde la que los líderes del oficialismo se dirigieron al pueblo.

"Venezuela, hace 20 años, un día como hoy, le dio una lección histórica a la oligarquía nacional y al imperialismo y a la derecha mundial", dijo Maduro a los seguidores que esperaban sus palabras y a los que juramentó para que trabajen por "la construcción del socialismo del siglo XXI".

En su discurso, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro recordó a las víctimas del golpe de Estado de 2002 y aseguró que hoy se mantiene la unidad "cívico-militar bolivariana" y la "rebelión contra el neoliberalismo en el mundo".

"No subestimen la capacidad revolucionaria del pueblo chavista, del pueblo venezolano. No subestimen la consciencia, los valores, no subestimen la valentía y el coraje colectivo de nuestro pueblo", dijo el mandatario, quien agregó que el país debe su construcción y reconstrucción a los acontecimientos de entonces.

"Si no hubiera sido por la victoria de ese 13 de abril, este pueblo no hubiera vivido la gloria de construirse y reconstruirse. Luego nos tocó esta etapa que hemos vivido, nos tocó enfrentarlos (a los opositores al chavismo), entromparlos (enfrentarlos), los entrompamos. La pasamos dura, pasamos roncha, pero aquí lo que vamos es para adelante", sentenció el jefe de Estado.

Llamó al pueblo a "seguir el espíritu" del 13 de abril de 2002 para "recuperar" la prosperidad y condenó la corrupción que "ha plagado las instituciones del Estado".

"Quiero ver cabezas de burócratas y corruptos y pido apoyo del pueblo, con el espíritu de la revolución de abril, para ir por los burócratas, para ir por los corruptos, para ir por los indolentes, estén donde estén", subrayó.

Desde el pasado lunes, 11 de abril, el Gobierno ha organizado varios eventos para conmemorar y recordar los acontecimientos de los días 11, 12 y 13 de abril de 2002, tildado por los chavistas como un "hecho vergonzoso".