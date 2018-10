Revelador video: Funcionario público asesina a presunto ladrón en tienda de Florida

24Horas.cl Tvn

16.10.2018

La policía de Florida publicó un revelador video en donde se ve cuando un funcionario público asesina a balazos a un supuesto ladrón al interior de una tienda.

El caso ocurrió el pasado 3 de octubre cuando Michael Dunn, de 47 años, disparó varias veces en contra de Christobal Lopez, de 50 años, provocándole la muerte en el lugar.

Las primeras informaciones sostenían que Dunn, un comisionado en Lakeland, actuó en defensa propia tras intentar repeler el atraco. Sin embargo, las imágenes exponen que el posible asaltante ya huía del sitio sin poner en riesgo la integridad del pistolero u otras personas.

"Solo con mirar el video podemos ver que el señor Dunn no estaba en peligro", aseveró uno de los fiscales del caso, complementando que esta situación no justificaba el uso del arma.

Advertencia: el video puede herir la sensibilidad de algunas personas

Lakeland PD released video of City Commissioner Michael Dunn fatally shooting shoplifter at his store.

Dunn tried to stop Mr. Lopez from leaving the store, pulling at his shirt sleeve before shooting him.



Michael Dunn hosted pro-gun protest against Parkland teen activists. pic.twitter.com/kaxAsQdxYy