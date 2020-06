Rusia acusa a EE.UU. de preparar el terreno para reanudar ensayos nucleares

El país norteamericano no rectificó la firma del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares que busca la no proliferación y el control de estas armas de destrucción masiva.

Agencia EFE

30.06.2020

Rusia acusó este martes a Estados Unidos de preparar el terreno para una posible reanudación de los ensayos nucleares por su negativa a ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), abierto para su firma en septiembre de 1996 y suscrito ya por 184 países.



"Hoy nos vemos obligados a constatar un grave empeoramiento de la situación en torno al TPCEN. Un cuarto de siglo después de la apertura para su firma el tratado aún sigue sin entrar en vigor", expresó en una declaración el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en ocasión del vigésimo aniversario de la ratificación de tratado por Moscú.



Ello obedece a la falta de la firma o de la ratificación del TPCEN de los ocho países que restan para que entre en vigor, añadió Exteriores.



"La posición más destructiva en este sentido es la de Estados Unidos, que oficialmente ha declarado que no tiene la intención de ratificar el TPCEN y prepara el terreno para una posible reanudación de los ensayos nucleares", subrayó la diplomacia rusa.



Según Moscú, el régimen de no proliferación y de control de las armas nucleares afronta graves desafíos y "es necesario hacer todo lo posible por superar las tendencias negativas".



"Rusia hace un llamamiento a estos ocho países y, ante todo, a Estados Unidos, a revisar sus posturas y dar luz verde para que este tratado, importantísimo desde el punto de vista de la seguridad global, se convierta en un instrumento pleno de derecho internacional", concluyó Exteriores.



Para la entrada en vigor del TPCEN se requiere que lo firmen y ratifiquen 44 países poseedores de tecnología nuclear, citados en el Anexo II.



De ellos, además de Estados Unidos, no han ratificado el TPCEN China, Irán, Egipto e Israel, mientras que Corea del Norte, India y Pakistán ni siquiera lo han firmado.