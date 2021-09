Sacrificarán a cientos de ciervas para proteger los bosques de Escocia

24Horas.cl Tvn

01.09.2021

Desde la agencia gubernamental Forestry and Land Scotland (FLS) indicaron que, durante el mes de septiembre, se llevará a cabo una matanza en contra de ciervas ya que esta "gestiona los crecientes niveles de impacto negativo de los ciervos en los bosques nacionales de Escocia", señalaron en un comunicado.

Por ello, señalaron que el número de ciervos en Escocia se ha duplicado a casi un millón desde 1990 y que la matanza a realizar en septiembre, es una práctica generalizada por los administradores de tierras y que, está autorizada por NatureScot.

Dicha práctica se conversó con Scottish Environment Link y la Asociación de Grupos de Manejo de Venados (ADMG), aceptando que tales acciones a veces son necesarias para proteger los bosques, según señalaron.

"Los altos niveles actuales de número de ciervos representan una amenaza particular para el establecimiento de árboles jóvenes y áreas de regeneración forestal que son una parte vital de la respuesta de Escocia a la emergencia climática”, agregó Ian Fergusson, jefe de Manejo de Vida Silvestre de FLS.

De igual manera justificaron la acción señalando que "además de proteger los árboles jóvenes y los bosques en crecimiento, la gestión de ciervos de FLS contribuye al sector de alimentos y bebidas de alta calidad de Escocia proporcionando carne de venado para los mercados nacionales, del Reino Unido e internacionales y ayuda a mantener cientos de puestos de trabajo en las comunidades rurales de Escocia".

