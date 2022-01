Se cosió la boca en modo de protesta: Recluso denuncia golpes tras descubrir venta de drogas al interior de penal

El sujeto indicó que el director de la cárcel de Argentina "ordenó que me roben el celular, me mataran a golpes (...) me ultrajaron, me estrangularon y dejaron inconsciente".

11.01.2022

Una grave denuncia de un recluso en Argentina ha conmocionado las redes, el sujeto informó que descubrió que dentro del penal de San Nicolás se vendía droga y fue golpeado fuertemente y, además, castigado sin comida. En forma de protesta el hombre decidió coser su boca.

El sujeto recibió droga para que la vendiera dentro del recinto penitenciario, se negó y fue acusado de consumir los estupefacientes, informó La Capital.

Segú dijo, recibió una fuerte golpiza y el recluso denuncia que los guardias de la cárcel lo habían enviado a golpear tras descubrir la venta dentro de los pasillos del pabellón donde se encontraba detenido.

"Está en peligro mi vida", señaló el hombre y expresó que "desde el pabellón 12 me habían amenazado de que no podía hablar con el juzgado o con los medios" y agregó que el director de la cárcel "ordenó que me roben el celular, me mataran a golpes (...) me ultrajaron, me estrangularon y dejaron inconsciente", concluyó.

Luego de las acusaciones el hombre se cosió la boca en modo de protesta como una "huelga de hambre".

De momento según informan medios argentinos no existe una investigación de los hechos denunciados y el recluso fue trasladado a otro recinto penal.