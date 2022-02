Seguidores de Navalni llaman a "desobediencia civil" contra guerra en Ucrania

Agencia EFE

28.02.2022

Los seguidores del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, actualmente encarcelado, llamaron hoy a los rusos a la "desobediencia civil" contra la "operación militar especial" ordenada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, contra Ucrania.

"Debemos mostrar que no apoyamos esta guerra sangrienta. Llamamos a todos los rusos a la desobediencia civil", afirmaron los opositores Iván Zhdánov y Leonid Vólkov, actualmente en el exilio, en un vídeo publicado en Youtube y replicado en la cuenta de Telegram de Navalni.



"Putin le declaró la guerra a Ucrania. Es más, amenaza con armas nucleares a todo el mundo. Además, trata de que todos piensen que Rusia atacó a Ucrania, es decir, nosotros. Pero eso no es así", explicaron los opositores, que llamaron a "no temer y no callar".



Zhdánov y Vólkov llamaron a los militares "a no cumplir órdenes criminales".



"Si trabajan para el Estado y pueden negarse, niéguense. Si tienen conocidos que creen a la propaganda, hablen con ellos y convénzanlos. Si están listos a expresarse en las redes sociales, exprésense. Si están listos a salir a las protestas, salgan", instaron.



Mientras tanto en Rusia continúan las protestas contra la guerra en Ucrania.



Según el portal OVD-info , organización especializada en el seguimiento de arrestos y la defensa de detenidos, la policía rusa ha efectuado desde el pasado 24 de febrero un total de 6.416 arrestos, y documentó muchos casos de abuso policial.



Solo este lunes, la policía detuvo al menos 387 manifestantes en 13 ciudades rusas, la mayoría (202) en Moscú, mientras que en San Petersburgo fueron detenidas 164 personas.