Más de una docena de disparos: Tiroteo se registra en Washington DC

24Horas.cl Tvn

22.07.2021

Durante la noche de este jueves, un tiroteo se registró en Washington DC, Estados Unidos.

De acuerdo con los registros difundidos a través de redes sociales, una serie de disparos se pudieron oír en la Calle 14, en una zona de bares de la ciudad.

Según reporteros locales habrían al menos dos personas heridas.

Just hear what sounded like gun shots on 14th street in NW DC. People fleeing the popular Le Diplomate restaurant which seemed a few blocks away. pic.twitter.com/EuD40teccA