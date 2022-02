Tras días de búsqueda: rescatan a niño caído hace días a un pozo en Marruecos

24Horas.cl Tvn, Agencia EFE

05.02.2022

Este sábado, y tras arduos días de trabajo, se logró rescatar a Rayan, el niño de cinco años que cayó hace unos días a un pozo en Marruecos.

Los técnicos marroquíes acabaron la última fase de excavación horizontal para llegar al pequeño dando paso a un equipo de rescatistas que entró en el túnel para sacarlo, según pudo comprobar Efe en el lugar.



Un equipo médico entró con una camilla en el túnel donde estuvieron más de una hora dentro ante la máxima expectación de cientos de ciudadanos y muchos periodistas presentes en el lugar.



Y cerca del pozo se encontraba una ambulancia equipada con los padres de Rayan dentro, la que trasladó al pequeño a un recinto asistencial.

🇲🇦 #Morocco || The Child Rayan is finally rescued from the well. #انقذو_ريان pic.twitter.com/0xuhMaVKuT

En la zona había un amplio dispositivo de seguridad y varios técnicos, y efectivos de la Protección Civil, Ingeniería Civil, expertos en Topografía, además de efectivos de la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares que formaron una barrera de seguridad para evitar el acercamiento de los ciudadanos al lugar de rescate.



Rayan cayó el pasado martes en un pozo estrecho de 32 metros de profundidad en la localidad norteña de Ighran. Para rescatarlo, los efectivos marroquíes excavaron primero en vertical en paralelo al pozo y luego en horizontal, en una operación delicada en la que se usa pequeño material debido a la naturaleza frágil de la tierra en la zona para evitar fisuras o derrumbes.

Moroccan rescuers have saved 5-year-old #Rayan from a well in Morocco after five days. #SaveRayan #Morocco #المغرب #ريان #ريان_المغرب #إنقاذ_الطفل #انقذو_ريان 🇲🇦 pic.twitter.com/TP5VWPzKTC