Trump despide de manera sorpresiva al secretario de Defensa de Estados Unidos

Agencia EFE

09.11.2020

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes el despido fulminante del secretario de Defensa, Mark Esper, dos días después de que se conociera su derrota en las elecciones del pasado 3 noviembre frente al candidato demócrata, Joe Biden.

"Tengo el placer de anunciar que Christopher C. Miller, el altamente respetado director del Centro Nacional de Contraterrorismo (confirmado de manera unánime por el Senado), será el secretario de Defensa interino, con efecto inmediato", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

"Chris hará un gran trabajo. Mark Esper ha concluido su labor. Me gustaría agradecerle por sus servicios", agregó el mandatario.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..