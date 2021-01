Trump dice ahora que quienes asaltaron el Capitolio "pagarán por ello"

El mandatario estadounidense dio un giro en su visión sobre la violenta jornada protagonizada por sus adherentes. Aseguró que "no representan" al país.

Agencia EFE

07.01.2021

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este jueves lo más parecido a una condena del asalto al Capitolio, al asegurar que aquellos seguidores suyos que irrumpieron en el Legislativo "no representan" al país y "pagarán por ello" si cometieron crímenes.

El mandatario saliente comenzó su vídeo refiriéndose al "atroz ataque al Capitolio de Estados Unidos", y se declaró "indignado por la violencia, la ilegalidad y el caos".



"Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede de la democracia. A aquellos que se implicaron en actos de violencia y destrucción: ustedes no representan a nuestro país. Y a aquellos que rompieron la ley: pagarán por ello", recalcó.



El discurso de Trump contrastó completamente con el que emitió mientras sus simpatizantes vandalizaban el Capitolio este miércoles, cuando tardó más de dos horas en pedirles que abandonaran el Congreso y lo hizo diciéndoles: "Les queremos, váyanse a casa".



Trump también justificó la violencia en un tuit el miércoles, lo que llevó a que Twitter suspendiera durante 12 horas su cuenta, que el mandatario saliente no volvió a utilizar hasta que publicó el vídeo este jueves.



El presidente saliente llamó a "restaurar la calma", aunque defendió su cruzada contra el resultado de las elecciones que ha inflamado las tensiones en el país, al afirmar: "Mi único objetivo era asegurar la integridad del voto, estaba luchando para defender la democracia estadounidense".



"A todos mis maravillosos seguidores: sé que están decepcionados, pero también quiero que sepan que nuestro increíble viaje no ha hecho más que comenzar", concluyó el presidente saliente.



Trump emitió su video después de que dimitieran varios de sus asesores en la Casa Blanca, su secretaria de Transporte, Elaine Chao; y de que los líderes demócratas del Congreso clamaran por su destitución.