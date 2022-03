Ucrania denuncia el bombardeo de una escuela con civiles dentro en Mariupol

Agencia EFE

20.03.2022

El ayuntamiento de Mariúpol (sureste de Ucrania) denunció el bombardeo por parte de fuerzas rusas de una escuela de arte que servía de refugio a 400 personas, entre ellos mujeres, ancianos y niños.



En un comunicado publicado en Telegram se asegura que todavía hay gente entre los escombros y no se dan datos sobre el número de muertos y heridos.

El comunicado acusa a los rusos de cometer crímenes de guerra como ya lo había hecho el presidente Volodomir Zelensky en su alocución nocturna.



"El sitio de Mariupol pasará a la historia por la responsabilidad rusa en crímenes de guerra", dijo Zelensky.



Los ataques a Mariupol se han endurecido y el Gobierno ucraniano ha admitido que actualmente no tiene posibilidad de enviar refuerzos militares.



Olexij Arestowytsch, asesor del presidente Volodomir Zelensky, dijo que las fuerzas más cercanas están a más de 100 kilómetros de distancia o ya involucradas en luchas con el enemigo.



"Actualmente no hay una solución militar para Mariupol. No es solo mi opinión, es también la opinión de los militares", dijo.

Según las autoridades 4.128 personas han logrado huir de la ciudad sitiada a través de corredores.



El ayuntamiento también ha asegurado que miles de personas han sido deportadas por los agresores a Rusia.