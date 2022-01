Un tornado destruye decenas de viviendas y deja varios heridos en Florida

Agencia EFE

16.01.2022

Un tornado tocó tierra este domingo y destruyó decenas de viviendas y dejó varios heridos en el oeste de Florida, Estados Unidos, afectado por una tormenta invernal que dejó intensas nevadas en los estados vecinos del norte.



Las autoridades del condado de Lee indicaron que 28 casas fueron dañadas y que al menos 62 quedaron inhabitables tras el paso de un tornado en la mañana del domingo.

Mujer muere tras ser empujada a las vías del tren en Nueva York Leer más

Hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales pero sí de cuatro personas que resultaron heridas por el paso de este fenómeno, que dejó sin electricidad a unos 7.000 hogares de la zona.



El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó de que el tornado también tocó tierra algo más al sur, en el condado de Collier, cerca de la turística ciudad de Naples.



La Patrulla de Carreteras de Florida publicó en Twitter un video en el que se ve un tornado cruzando la transitada Interestatal 75 e informó de que un gran camión se volcó en mitad de la carretera, aunque el conductor solo sufrió heridas leves.

Tornado passed over Interstate 75 in the area of the 96 mile marker (🐊 Alley) in Collier County at 9:34am.

Please continue to monitor weather conditions and BE SAFE! pic.twitter.com/bxNqzKbkOE