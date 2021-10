Una de cada cinco niñas teme por su seguridad debido a información falsa y mentiras difundidas en Internet

Agencia EFE

04.10.2021

Una de cada cinco niñas (20 %) teme por su seguridad física debido a la información falsa y las mentiras difundidas en línea por la internet, según un estudio difundido este lunes por la ONG global Plan Internacional.



El estudio "Entre la verdad y la mentira: cómo la información errónea y la desinformación en línea afectan a la vida, el aprendizaje y el liderazgo de las niñas y las jóvenes" resume los hallazgos de una encuesta aplicada del 5 de febrero al 19 de marzo de 2021 a más de 26.000 niñas y mujeres jóvenes de 26 países, entre ellos 5 de América Latina (Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú).



Una de cada tres niñas y mujeres jóvenes afirma que la información falsa afecta su salud mental dado que les provoca estrés, preocupación y ansiedad, señaló Plan.

De acuerdo con el sondeo, la fuente más confiable de información para el 48 % de las encuestadas fueron los principales medios de comunicación, por arriba de las instituciones educativas, miembros familiares y los gobiernos nacionales.



Por el contrario, destaca el informe, "las redes sociales fueron identificadas como las más propensas a la difusión de información falsa: el 65 % de las niñas y jóvenes señalaron a Facebook como la plataforma que contiene mayor información errónea y desinforma, seguida por TikTok, WhatsApp y YouTube, que obtuvieron un 27 %".



Dora, de 15 años y oriunda de Perú, dice que la manera en la que se usaban las redes sociales y plataformas digitales hace tres años "no es la misma de hoy".



Antes, según narra Dora, ella "pasaba por alto muchas cosas y pensaba, por ejemplo, esta organización no mentiría; esto debe de ser verdad'. Actualmente, me tomo mucho más tiempo para verificar la información, hacer clic en el enlace y revisarlo".

Por ello, Plan Internacional insta a los Gobiernos impulsar la "alfabetización digital" para niñas, niños y jóvenes, y señala que los hallazgos dejan al descubierto "las consecuencias que provocan la información errónea y la desinformación en la vida real de las niñas y mujeres jóvenes".



La directora ejecutiva de la política transformadora de género de Plan International, Bhagyashri Dengle, dijo que "internet moldea las opiniones que las niñas tienen sobre ellas mismas, las cuestiones por las que se preocupan y el mundo que las rodea".



"Nuestra investigación deja claro que la difusión de información falsa en internet tiene consecuencias en la vida real. Es peligrosa, afecta la salud mental de las niñas, además de ser otro de los obstáculos que les impide participar en la vida pública".

Datos preocupantes del estudio

En este primer estudio mundial a gran escala para examinar los efectos en función del género de la información errónea y la desinformación en línea, se descubrió que casi 9 de cada 10 (87 %) niñas y mujeres jóvenes piensan que estas han tenido un impacto negativo en sus vidas.



La encuesta halló además que 7 de cada 10 niñas y mujeres jóvenes (67 %) nunca habían aprendido a detectar la información errónea o la desinformación en la escuela.



El 28 % de las niñas y mujeres jóvenes encuestadas fueron convencidas de la veracidad de una mentira o "dato falso" sobre la covid-19, y una de cada cuatro niñas y mujeres jóvenes (25 %) ha puesto en duda la necesidad de recibir la vacuna contra el virus.



"La verdad es crucial para que las niñas tomen decisiones seguras y tengan el poder y el control de sus vidas. Pero en este momento, las niñas no saben qué creer, en quién confiar y dónde buscar información veraz", remarcó Dengle.