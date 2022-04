Pareja se casó entre los escombros de Kharkiv en Ucrania: "había esperanza y amor dentro de la fealdad"

24Horas.cl Tvn

Las fotografías de una pareja recién casada causaron revuelo en las redes sociales, y es que Anton y Anastasia dieron el "sí" mientras su país atraviesa el caos con Rusia.

Los novios posaron entre los escombros de Kharkiv, en Ucrania, con los edificios completamente destruidos en su fondo pero ellos, ambos profesionales de la salud, vestidos con sus trajes de boda.

María Avdeeva, una ucraniana que lucha contra la desinformación rusa en redes sociales. compartió el registro en su cuenta de Twitter añadiendo que, "Anton y Anastasia no tienen planes de irse de luna de miel en el corto plazo. Un día, quieren ir a algún lugar con playa y palmeras".

Ya que, "antes de que eso suceda, hay una guerra que ganar y días brutales por delante, pero ayer, había esperanza, belleza y amor dentro de la fealdad".

Las fotografías rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los cibernaturas aplaudieron el noble gesto de amor de dar el sí entre el caos que atraviesa su país.

